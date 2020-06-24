с чего всё началось

С 1 января 2021 года президент Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15% налог для тех, кто зарабатывает больше пяти млн рублей в год. Глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают эту сумму.

Политика В США назвали три условия для продления договора СНВ-3 Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США. 18

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 74

Финансы Россияне начали возвращать валюту в банки Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. 18

Технологии Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 2

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 166

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 105

Гаджеты Смартфон Redmi 9A выйдет уже завтра Китайская компания Redmi (является дочерним подразделением Xiaomi) завтра представит Redmi 9A.

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,2K

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 92

Общество Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

Армия и оружие Военный парад в честь 75-й годовщины Победы пройдет сегодня в Москве Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в среду на Красной площади в Москве.