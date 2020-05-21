Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру.

«Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — отметил глава государства. Он добавил, что это решение — исключение и оно носит временный характер. ЕГЭ нужно будет сдавать тем выпускникам, которые собираются продолжить образование в вузе.

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