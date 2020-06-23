Общество
КоммерсантъПутин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле. При этом подавать повторное заявление не нужно, выплата будет автоматической.
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Гаджеты
Dell обновила игровые ноутбуки G7
Игромания.ру 16:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру 15:34
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании выпустили из российской тюрьмы
Мужчина уже провёл в тюрьме больше трёх лет. Мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы.
News.ru 16:20
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Футбол
Гендир тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Дмитрий Балашов, занимающий должность генерального директора профессионального тульского футбольного клуба "Арсенал", сдал тест на коронавирус.
CT news 15:43
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Политика
Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
Финляндия откроет границы с рядом стран
Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий уровень заболеваемости, сообщает во вторник кабмин.
РИА Новости 11:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Футбол
В «Зенит» может вернуться Жулиано
Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Sport.ru 15:43
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком
Из сообщения Сбербанка следует, что совокупная прибыль банка от сделки составит около 20 млрд руб. Сбербанк также выкупает миноритарную долю "Яндекса" (25% + 1 руб.) в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" и планирует провести ребрендинг проекта.
Коммерсантъ 16:56
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Кино
Данила Козловский показал трейлер своего фильма «Чернобыль: Бездна»
Слово и Дело 17:21
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Политика
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РИА Новости 16:14