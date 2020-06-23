Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле. При этом подавать повторное заявление не нужно, выплата будет автоматической.

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

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