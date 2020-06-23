Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в ходе теле-обращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. рублей. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Общество

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Политика

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Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути

Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
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Общество

Путин поручил выделить регионам еще 100 млрд рублей на борьбу с КОВИД

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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

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Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Малкома

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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

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Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
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Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
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Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли

Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни.
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