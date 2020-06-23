Президент России Владимир Путин в ходе теле-обращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. рублей. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1K

Политика Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 249

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 136

Космос Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.

Происшествия В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку. 281

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5K

Общество Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин. 343

Футбол ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Малкома Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями игрока петербургского "Зенита" Малкома, сообщается на сайте РФС.

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века. 432

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 404

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 413