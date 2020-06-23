Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил о росте безработицы в России
Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Трудности ещё не отступили и в этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи в которых растёт около 28 млн детей.
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
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