Коронавирус
Бийский рабочийВладимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил: единый период нерабочих дней в стране с 12 мая завершается для граждан и для экономики. При этом глава государства подчеркнул, что такой выход не может быть одномоментным, а последовательным и осторожным.
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Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
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