Общество

ИнфоШОСИнфоШОСПутин объявил о завершении периода нерабочих дней

По заявлению президента Владимира Путина, с 12 мая в России завершается период нерабочих дней, однако массовые мероприятия пока будут запрещены, передает ТАСС.
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Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

ИнфоШОСвчера в 12:28

Всем на работу! Путин объявил окончание нерабочих дней

Gorod3466.ruвчера в 11:04

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

Коммерсантъвчера в 10:12

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

ГТРК Марий Элвчера в 09:41
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Энергетика

Кувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи

Эль-Кувейт, 11 мая 2020, 20:14 — REGNUM Сокращение нефтедобычи ещё на 80 тысяч баррелей в сутки планирует Кувейт в июне, сообщает 11 мая KUNA.
REGNUM вчера в 13:14
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости 10 мая в 21:03
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
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Общество

Глеб Никитин назвал возможные сроки снятия ограничений в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возможных сроках для снятия ограничений в регионе.
Открытый Нижний 01:50
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Единоборства

Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок

РИА Новости вчера в 19:35
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
595
Общество

Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru вчера в 10:30
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 10 мая в 17:01
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Общество

Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус

Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News.
РБК 02:56
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Единоборства

Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Газета.Ru 01:46
Общество

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Общество

Брянский губернатор рассказал о выходе области из режима ограничений

Как сообщает издание "БрянскТОDАУ", 11 мая, глава региона Александр Богомаз рассказал в эфире федерального телеканала "Россия 24" о поэтапном выходе из режима ограничений. сообщил, что регион готов к поэтапному выходу из режимов ограничений.
Заря (г. Карачев) 02:23
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек

Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушителей самоизоляции жестко скрутили полицейские

Российская газета 02:59
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Здоровье

В Ростовской области рассказали о смерти ростовчанки с коронавирусом

Врачи вылечили 407 заразившихся. Отмечается, что новые случаи заболевания зарегистрировали сразу в нескольких территориях.
Rostov gazeta вчера в 04:06
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,5K
Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
11
Общество

Первый пациент скончался от коронавируса в Карелии

69-летний житель Петрозаводска стал первым человеком, скончавшимся от коронавирусной инфекции в Карелии.
Pravda.Ru 01:56
2
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Происшествия

В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым

Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,4K
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что узнает о молодежи по шоу «Дом-2»

Знаменитая певица Любовь Успенская сообщила, что любит наблюдать за героями шоу "Дом-2".
Территория новостей 02:52
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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