По заявлению президента Владимира Путина, с 12 мая в России завершается период нерабочих дней, однако массовые мероприятия пока будут запрещены, передает ТАСС.

Энергетика Кувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи Эль-Кувейт, 11 мая 2020, 20:14 — REGNUM Сокращение нефтедобычи ещё на 80 тысяч баррелей в сутки планирует Кувейт в июне, сообщает 11 мая KUNA. 87

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Общество Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News. 2

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 119

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Общество В Башкирии отменяют режим самоизоляции С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. 11