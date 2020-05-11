По заявлению президента Владимира Путина, с 12 мая в России завершается период нерабочих дней, однако массовые мероприятия пока будут запрещены, передает ТАСС.

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Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 8

Космос Учёные испытали прототип солнечного паруса из графена Графен может стать основой для солнечных парусов межпланетных и межзвёздных кораблей.

Общество Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить 11 мая, на очередном обращении к народу в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса президент заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 2020 года.

Общество По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 150

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Общество В Карелии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом Пожилой человек умер в центре для заразившихся коронавирусной инфекцией на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске.