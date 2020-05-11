С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

Президент России Владимир Путин объявил: единый период нерабочих дней в стране с 12 мая завершается для граждан и для экономики. При этом глава государства подчеркнул, что такой выход не может быть одномоментным, а последовательным и осторожным.

Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

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