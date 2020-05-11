Коронавирус
Бийский рабочийВладимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил: единый период нерабочих дней в стране с 12 мая завершается для граждан и для экономики. При этом глава государства подчеркнул, что такой выход не может быть одномоментным, а последовательным и осторожным.
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С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.
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Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
Происшествия
В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков
Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда.
ТАСС 00:04
Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 11:32
Политика
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Режим ограничений по коронавирусу в Ростовской области сохраняется
В понедельник, 11-го мая, региональный штаб по коронавирусу Ростовской области опроверг информацию, активно распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы с 12-го мая в донском регионе перестают действовать ограничительные мероприятия и режим самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 14:54
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 00:48
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru вчера в 10:35
Общество
Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Омской области
Сегодня, 12 мая, минздрав Омской области сообщил о смерти ещё одного пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
АиФ Омск 00:28
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика
На Украине поразились числу проводимых в России тестов на коронавирус
На Украине за все время было сделано 181 тысяча тестирований на COVID-19. Всего в стране проживает 41,7 млн человек.
RuNews24.ru 00:30
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК вчера в 09:30
Армия и оружие
Поставку Су-57 в войска откладывают уже в шестой раз
Стало известно о невозможности поставок истребителей Су-57 на вооружение ВКС.
Avia.pro 08 мая в 17:22
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Гаджеты
MacBook Pro 13 получил сверхмощную 87-ваттную зарядку
Речь идет о Pro-модели ноутбука MacBook 13, которая, в отличие от других представителей серии, получила 87-ваттную зарядку.
Faktom 10 мая в 10:58
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
Армия и оружие
Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер
Инцидент произошел во время маневров в Оманском заливе. Подробностей иранские власти не сообщают.
Эхо Москвы 10 мая в 23:18
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК вчера в 15:55
Общество
На Сахалине вводят въезд по пропускам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
Здоровье
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 12:14
Футбол
Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38