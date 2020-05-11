Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
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Путин объявил об окончании нерабочего периода

РИА Новости14:55

С 12 мая завершается период нерабочих дней

Вести.Ru09:41

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Коммерсантъ09:12

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

RT на русском09:18

В России завершится период нерабочих дней

РБК09:14

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Lenta.ru10:14

Режим «нерабочих дней» в России отменён с 12 мая

Область 4509:19
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
21
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
241
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
69
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
234
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Происшествия

Медведь разрыл могилу на кладбище в Тынде

Телепорт 22:13
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
21
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
1,6K
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
22
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Кино

Авторы «Доктора Сна» снимут «Возрождение» Стивена Кинга

ИА InterMedia 10:02
1
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
38
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
894
Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
11
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
524
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
103
Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая

Picsnews.net 03:47
5
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
1
Общество

Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
2
Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
427
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
187
Политика

Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней

Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru вчера в 10:50
5,4K
Политика

Путин поручил разработать план по восстановлению экономики

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны.
АМИТЕЛ 06:54
1,6K
Общество

В Челябинской области продлен режим самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом до 31 мая в регионе продолжают действовать режимы повышенной готовности и самоизоляции.
Радио Business FM Челябинск 11:22
94
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма США и Британию

Белый дом США назвал победителями нацизма США и Великобританию. Соответствующая запись опубликована на его странице в Instagram.
Rambler News Service 09 мая в 12:23
2,2K
Общество

С 1 июня российские семьи с детьми разово получат по 10 тысяч рублей

По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет выплатят не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети.
АБН 10:29
5
Политика

США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами

Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.
Интерфакс 20:30
Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
279
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