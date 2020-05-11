Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.

Общество В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области. 69

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 229

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса. 76

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.

Общество Владимир Путин озвучил меры поддержки семей В обращении к гражданам России Владимир Путин объявил о мерах поддержки для семей. 5

Происшествия Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице "Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник. 3

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 7

Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 250

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 36

Общество Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.

Здоровье 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней Сегодня, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.

Здоровье 20 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Наука Китайские школьники получат умные браслеты для отслеживания температуры в режиме онлайн Ожидается, что технология освободит школьников от «дополнительной траты времени и внимания на постоянное измерение температуры и позволит им сосредоточиться на экзаменах».

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