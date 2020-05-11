Политика

ВедомостиВедомостиПутин объявил о завершении режима нерабочих дней

Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.
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Период нерабочих дней завершен, ограничительные меры снимаются по этапам

Вести.Ruвчера в 19:07

Путин объявил об окончании нерабочего периода

РИА Новостивчера в 14:55

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Коммерсантъвчера в 09:12

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:36

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

RT на русскомвчера в 09:18

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Lenta.ruвчера в 10:14

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Ведомостивчера в 09:40
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество

Сотрудники соцучреждений получат доплату от Путина

Напомним, сегодня стало известно, что период нерабочих дней официально истекает с 12 мая.
31 канал Челябинска вчера в 09:32
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 12:14
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Общество

В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим

Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:42
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России

Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
1,7K
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Владимир Путин озвучил меры поддержки семей

В обращении к гражданам России Владимир Путин объявил о мерах поддержки для семей.
НИА-Красноярск вчера в 10:22
5
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс 10 мая в 02:01
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Авто

Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite

До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 10 мая в 00:09
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 вчера в 04:59
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru вчера в 07:35
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Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews вчера в 04:59
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения

Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Здоровье

12 мая в России завершается единый период нерабочих дней

Сегодня, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.
Волга-Медиа вчера в 09:50
Здоровье

20 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:11
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Наука

Китайские школьники получат умные браслеты для отслеживания температуры в режиме онлайн

Ожидается, что технология освободит школьников от «дополнительной траты времени и внимания на постоянное измерение температуры и позволит им сосредоточиться на экзаменах».
Хайтек вчера в 12:25
Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
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Общество

Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:17
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
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Гаджеты

В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20+ на глобальном рынке стоит 1 200 долларов, но его камера уступает более дешёвым флагманским смартфонам из Китая.
Astera вчера в 14:53
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
512
Общество

В Новосибирске продлён режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции продлён в Новосибирской области после 11 мая.
Сиб.фм вчера в 04:11
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Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
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