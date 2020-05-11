Коронавирус
LipetskMedia.ruВладимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней
Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая. Об этом 11 мая сообщил в начале совещания с членами правительства и губернаторами президент страны Владимир Путин. Вместе с тем президент заявил, что борьба с эпидемией не заканчивается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
В Крыму режим самоизоляции всех граждан продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ 09:27
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 12:01
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Здоровье
Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС.
Газета.Ru 22:21
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Авто
С 1 июля в России ужесточат правила ввоза праворульных машин
С 1 июля 2020 года вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза, принятый ЕЭК, который ужесточит ввоз в Россию и постановку на учёт праворульных автомобилей.
За рулем Кубань 09 мая в 03:10
Политика
Обзор событий в Хакасии с 7 по 11 мая: Праздновать нечего, но и до поминок далеко
Накануне, 11 мая, исполнилось ровно полтора года, как в республике прошли губернаторские выборы, победу на которых одержал Валентин Коновалов.
ИА Хакасия 19:17
Авто
В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий
В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5-2 метра вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия 20:40
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Общество
Власти Ростовской области опровергли слухи о полном снятии ограничений
В региональном правительстве сообщили, что информация об отмене ограничений в Ростовской области, которая активно распространяется в Интернете не соответствует действительности.
Южный Федеральный 20:27
Шоу-бизнес
«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа
В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
Пятый канал 00:11
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия 15:00
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко
Sport.ru 09 мая в 01:28
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
Происшествия
На Камчатке скончался первый пациент с коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 12 мая 2020, 05:11 — REGNUM Первый пациент, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, скончался на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 22:11
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Футбол
Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно объявлять чемпионом
Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически.
РИА Новости 03:37
Здоровье
Медикам на Алтае доплатят свыше 66 млн рублей
Алтайский край получит 66,4 млн рублей из федерального бюджета для выплат работникам медицинский организаций, которые помогают пациентам с коронавирусом.
КП - Барнаул 06:13