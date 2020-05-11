Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая. Об этом 11 мая сообщил в начале совещания с членами правительства и губернаторами президент страны Владимир Путин. Вместе с тем президент заявил, что борьба с эпидемией не заканчивается.

Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней

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