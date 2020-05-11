Коронавирус

LipetskMedia.ruLipetskMedia.ruВладимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней

Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая. Об этом 11 мая сообщил в начале совещания с членами правительства и губернаторами президент страны Владимир Путин. Вместе с тем президент заявил, что борьба с эпидемией не заканчивается.
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«Главное – жизнь и здоровье людей». О каких новых выплатах объявил Путин?

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Ведомости09:40

Путин разрешил россиянам вернуться к работе

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Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней по всей стране

Эхо Москвы09:20

Путин объявил о завершении нерабочих дней

Forbes10:06
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
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Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

В Крыму режим самоизоляции всех граждан продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ 09:27
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Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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Газета.Ru 09:44
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 12:01
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Здоровье

Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения

Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС.
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

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РИА Новости 09:01
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Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 10:14
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Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
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Здоровье

Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
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Авто

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С 1 июля 2020 года вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза, принятый ЕЭК, который ужесточит ввоз в Россию и постановку на учёт праворульных автомобилей.
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Политика

Обзор событий в Хакасии с 7 по 11 мая: Праздновать нечего, но и до поминок далеко

Накануне, 11 мая, исполнилось ровно полтора года, как в республике прошли губернаторские выборы, победу на которых одержал Валентин Коновалов.
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В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
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Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

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РБК 15:04
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Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5-2 метра вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия 20:40
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
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Власти Ростовской области опровергли слухи о полном снятии ограничений

В региональном правительстве сообщили, что информация об отмене ограничений в Ростовской области, которая активно распространяется в Интернете не соответствует действительности.
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Шоу-бизнес

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Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
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На Камчатке скончался первый пациент с коронавирусом

Петропавловск-Камчатский, 12 мая 2020, 05:11 — REGNUM Первый пациент, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, скончался на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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