Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране. Об этом он заявил в рамках заседания с правительством, трансляцию которого ведет РБК.

Футбол УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,3K

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Политика Путин призвал разгрузить врачей от ненужной отчётности Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

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Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 56

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