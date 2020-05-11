Коронавирус
РБКПутин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране. Об этом он заявил в рамках заседания с правительством, трансляцию которого ведет РБК.
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Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru 09:11
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Происшествия
Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми
45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Политика
Путин призвал разгрузить врачей от ненужной отчётности
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:24
Общество
Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
Авто
Назвали дату показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Как сообщает японское издание Best Car, новое поколение кроссовера Suzuki Vitara представят в октябре нынешнего года.
Тарантас Ньюс 09 мая в 12:05
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Игры
Слухи: Steam разрабатывает программу лояльности для своих пользователей
Valve занялась созданием программы лояльности для пользователей онлайн-магазина Steam.
3DNews 08:38
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
Авто
Опубликовали первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Как сообщало ранее издание 32cars.ru, Enyaq станет первым полностью электрическим автомобилем чешского автопроизводителя, а также самой производительной моделью в линейке Skoda.
32CARS.ru 01:15
Армия и оружие
В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б
Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.
Новая Усмань Сегодня 06:01
Общество
В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа упали в три раза
Отечественная компания подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции» - в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, в том числе продажи Niva в размере 659 единиц.
SpeedMe 02:02
Политика
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны.
АМИТЕЛ 06:54
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34