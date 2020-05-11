Коронавирус

РБКРБКПутин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране. Об этом он заявил в рамках заседания с правительством, трансляцию которого ведет РБК.
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Подробнее о событии

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Интерфакс09:18

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

РБК09:14

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

РИА Новости09:20

Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются

Московский Комсомолец09:10

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

Lenta.ru09:05

Путин заявил о завершении нерабочих дней в России

НГС09:13

Период нерабочих дней завершается 12 мая. Главные тезисы заявления Путина по COVID-19

БИЗНЕС Online09:19
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Футбол

УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru 09:11
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
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Происшествия

Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми

45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском вчера в 12:00
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
11
Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
5
Политика

Путин призвал разгрузить врачей от ненужной отчётности

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:24
Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
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Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
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Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
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Авто

Назвали дату показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Как сообщает японское издание Best Car, новое поколение кроссовера Suzuki Vitara представят в октябре нынешнего года.
Тарантас Ньюс 09 мая в 12:05
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Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Игры

Слухи: Steam разрабатывает программу лояльности для своих пользователей

Valve занялась созданием программы лояльности для пользователей онлайн-магазина Steam.
3DNews 08:38
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Авто

Опубликовали первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

Как сообщало ранее издание 32cars.ru, Enyaq станет первым полностью электрическим автомобилем чешского автопроизводителя, а также самой производительной моделью в линейке Skoda.
32CARS.ru 01:15
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Армия и оружие

В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б

Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.
Новая Усмань Сегодня 06:01
Общество

В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
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Авто

В апреле продажи АвтоВАЗа упали в три раза

Отечественная компания подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции» - в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, в том числе продажи Niva в размере 659 единиц.
SpeedMe 02:02
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Политика

Путин поручил разработать план по восстановлению экономики

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны.
АМИТЕЛ 06:54
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
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Происшествия

В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
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