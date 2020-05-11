Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.

Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 68

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Здоровье Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая. 14

Общество Семьи с детьми в России получат новые выплаты Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.

Общество Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции. 80

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Авто Марка Roewe отметила день рождения концептом Marvel-R Внедрён свежий логотип «R». Компания Roewe отпраздновала 10 мая в Китае «день бренда»: ей исполнилось 14 лет.

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