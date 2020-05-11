Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 18

Общество Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе Американская компания Twitter с понедельника, 11 мая, начала помечать опубликованные в социальной сети сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о новой коронавирусной инфекции.

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 148

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Выплаты определены в размере 5 тысяч рублей на семью с детьми от 3 до 16 лет в течение 3 месяцев.

Общество Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции. 80

Технологии Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей. 2

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 4

Общество Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.

Экономика Киргизия попросила Россию снизить цены на газ Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. 47

Экономика Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 1

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 64

Гаджеты Качественные изображения Poco F2 Pro перед завтрашним анонсом Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал первые качественные рендеры грядущего смартфона Poco F2 Pro, мировая премьера которого должна состояться уже завтра, 12 мая.

Здоровье В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009. 2

Спорт Сахалинские спортшколы выходят из карантина Сегодня пройдет совещание директоров спортшкол с руководством минспорта, в ходе которого будут более конкретно обозначены требования и условия возвращения к работе каждого учреждения.

Общество После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула. 10

Политика Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.

Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 275

Происшествия Крабов продолжают вывозить из Мурманска По информации пресс-службы погрануправления ФСБ у организатора переработки и поставки крабовых конечностей было найдено и изъято 2 краба, 81 комплект конечностей и 138 брикетов с мясом камчатского краба (435 экземпляров краба) общим весом 309 килограмм. 5

Здоровье Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. 115

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 354

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. 34