Коронавирус
РБКПутин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода
Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода. РБК ведет трансляцию обращения главы государства в связи с коронавирусом.
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Социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически
Парламентская газета09:33
Владимир Путин объявил об автоматическом продлении на полгода всех соцпособий и льгот
Псковская Лента Новостей09:35
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