Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода. РБК ведет трансляцию обращения главы государства в связи с коронавирусом.

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

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