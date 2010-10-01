Коронавирус

РБКРБКПутин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода. РБК ведет трансляцию обращения главы государства в связи с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически

Парламентская газета09:33

Владимир Путин объявил об автоматическом продлении на полгода всех соцпособий и льгот

Псковская Лента Новостей09:35

Социальные пособия в России будут продлеваться автоматически в ближайшие полгода

НТВ09:35

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Путин уточнил порядок выплат по социальной помощи на фоне кризиса

REGNUM09:41

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса

РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
РИА Новости 02:55
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Новости Перми 10:01
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
РЕН ТВ 09:32
Политика

По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Компания 08:08
Футбол

Клубы Серии А предложили расширить лигу до 22 команд

Клубы Серии А предлагают отменить вылет худших команд в Серию В по итогам сезона-2019/2020, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Чемпионат 10:16
Авто

Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ

Первые автомобили Lada, собранные на Юге Украины, были запечатлены в одном из дилерских центров российской марки в Киеве.
Дни24 05:56
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия 07:10
Здоровье

В Прикамье выявили два новых случая заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор подтвердил два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае.
Российская газета 09:03
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Гаджеты

Xiaomi представила смартфоны Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom

UfaTime.ru вчера в 17:24
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни на карантине

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова после возвращения из Майами добровольно самоизолировалась вместе с детьми.
ФАН вчера в 05:03
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Политика

Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

РЕН ТВ 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное