Коронавирус

ANNA-NewsANNA-NewsПутин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
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Обращение Владимира Путина к населению. Главное

Новая газета10:45

Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфакс10:00

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

RT на русском09:55

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32
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Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:28
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Здоровье

«Уралхим» просит у Минобороны технологию для производства дезинфектантов

Заместитель генерального директора компании Ринат Гизатулин в письме от 23 марта просит министра обороны Сергея Шойгу разрешить компании использовать технологию производства пероксосольвата фторида калия.
Ведомости 13:56
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
Пенза-взгляд вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Хоккей

Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»

УтроNews 06:37
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Технологии

В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Красная весна вчера в 06:09
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Uznayvse.ru 06:56
Авто

Автомобили Lada получат новую панель приборов

Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Автоновости дня вчера в 09:35
Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
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