Коронавирус
ANNA-NewsПутин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса
Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей в России
Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен
Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Армия и оружие
Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире
Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
«Уралхим» просит у Минобороны технологию для производства дезинфектантов
Заместитель генерального директора компании Ринат Гизатулин в письме от 23 марта просит министра обороны Сергея Шойгу разрешить компании использовать технологию производства пероксосольвата фторида калия.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Хоккей
Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Авто
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Общество
Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян
Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.