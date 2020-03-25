Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей в России Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.

Общество Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Политика Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.

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Общество В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

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Технологии В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Общество Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.