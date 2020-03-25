Коронавирус

МонаВистаМонаВистаПутин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
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Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфакс10:00

Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известия09:30

Путин: все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически

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