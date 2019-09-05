Экономика

ВедомостиВедомостиПутин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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с чего всё началось

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

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Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

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РЕН ТВ05:49

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ТАСС08:27

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