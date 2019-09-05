Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

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