Коронавирус
РИА НовостиПутин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. "С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.
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Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
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28 кузбассовцев вернулись с Бали на родину
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Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
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Первые Haval H5 появились у российских дилеров
Издание отмечает, что Haval H5 уже доступен для предзаказа на официальном сайте, там же можно записаться на тест-драйв.
NewInform вчера в 10:35
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Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania 20:48
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой сделал татуировку с ее именем
Недавно 27-летний парень Ольги Бузовой Давид Манукян заявил о том, что готов сделать татуировку с ее именем, если под постом в соцсети с их совместной фотографией наберется два миллиона лайков.
Вечерняя Москва 19:56
Общество
Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина
По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru 12:23
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Политика
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Армия и оружие
Украина испытала новые ракетные комплексы, рассчитанные на «сдерживание РФ»
В украинском ведомстве заявили, что оружие рассчитано на "сдерживание российской агрессии": "Уже совсем скоро ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии".
REGNUM 14:13
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия 15:00
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие
Вьетнам: российским С-400 стоит опасатьcя ударов F-35
Avia.pro вчера в 23:21
Футбол
Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru 21:39
Общество
Владимир Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Нерабочие дни, объявленные президентом Путиным в связи с пандемией коронавируса, подошли к концу.
АСТВ 17:30
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости 09 мая в 10:02
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности
Кузбасс почти два месяца живёт в режиме ограничений.
Вести Кузбасс 08:07
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Здоровье
Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01