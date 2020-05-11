Политика

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Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. "С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.
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С 12 мая в России завершается период нерабочих дней

Комсомольская правда19:15

Путин объявил об окончании нерабочего периода

РИА Новости14:55

Режим «нерабочих дней» в России отменён с 12 мая

Область 4509:19

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:36

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

RT на русском09:18

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Коммерсантъ09:12

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

Lenta.ru09:05
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
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Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
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Общество

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
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Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
Общество

Ограничительные меры в Астраханской области продлили

В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
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Общество

Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России

Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
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«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

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Россию назвали главным источником космического мусора

По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
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Поставку Су-57 в войска откладывают уже в шестой раз

Стало известно о невозможности поставок истребителей Су-57 на вооружение ВКС.
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В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
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Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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Общество

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

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В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ

В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.
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Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

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В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
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