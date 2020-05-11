Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. "С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.

Политика Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем. 1

Происшествия В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей Фигуранты уголовного дела, которыми оказались ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет, заключены под стражу.

Политика Путин объявил об окончании периода нерабочих дней 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 116

Общество Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей. 368

Общество Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф». 2,2K

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Общество Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. 340

Экономика Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. 365

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 146

Экономика В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.

Здоровье Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 5