Коронавирус
ВедомостиПутин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
Кино
В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон
Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Политика
Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу
Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начинают расти
Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Финансы
Банк России опустил курс доллара ниже 78 рублей
Официальный курс евро ЦБ опустил с отметки 85,43 рубля до 84,15 рубля.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса
Вирусолог из Италии Роберто Буриони развенчал один из популярный мифов о коронавирусе.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд
Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Игры
Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV
Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.