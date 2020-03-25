Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
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Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Глава Татарстана на следующей неделе будет работать в обычном режиме

РИА Новости11:12

Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Интерфакс10:08

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Комитетам и районам выходные не прописаны. Чиновники продолжат работу, говорят в Смольном

Фонтанка.Ру11:41

Стали известны планы Путина на нерабочую неделю

Lenta.ru10:04

«Не карантин, а длинные выходные». Соцсети — об обращении Путина

Дождь11:00
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Политика

Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
REGNUM 09:33
Кино

В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон

Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Известия 11:29
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начинают расти

Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
Inc-news.ru 01:07
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Финансы

Банк России опустил курс доллара ниже 78 рублей

Официальный курс евро ЦБ опустил с отметки 85,43 рубля до 84,15 рубля.
Российская газета 08:52
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Здоровье

Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса

Вирусолог из Италии Роберто Буриони развенчал один из популярный мифов о коронавирусе.
Актуальные Новости 11:53
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
OAnews 08:05
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:51
Здоровье

Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Вечерняя Москва 11:50
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Игры

Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV

Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
CyberSport.ru 11:48
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
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