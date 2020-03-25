Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Политика Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь начинают расти Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.

Здоровье Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Здоровье Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.

Игры Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.