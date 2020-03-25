Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена.
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Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни.
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Общество
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Общество
Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода
Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
Заболеваемость коронавирусом в Италии достигнет пика в ближайшие дни — ВОЗ
Рим, 25 марта 2020, 14:00 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в Италии должен прийтись на следующую неделю, 30 марта — 5 апреля, заявил в среду, 25 марта, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Экономика
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия ЦБ РФ во время пандемии
Дерипаска добавил, что выступления регулятора все больше напоминают «плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов».
Экономика
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии заражённой коронавирусом челябинки
Челябинск, 25 марта 2020, 14:37 — REGNUM Заражённая коронавирусом жительница челябинского Магнитогорска чувствует себя удовлетворительно.
Здоровье
Карантин для всех приезжих стал обязательным
Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин.
Биатлон
Шипулин резко ответил на критику Резцовой
Политика
Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен
Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light
Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Финансы
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начинают расти
Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
Авто
Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza
В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей, способных без поломок преодолеть свыше 400 тысяч километров.
Кино
«Мстители», «Аватар» и «Начало» выйдут в повторный прокат в Китае
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.