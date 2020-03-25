Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни.

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена.

Общество Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус.

Общество Заболеваемость коронавирусом в Италии достигнет пика в ближайшие дни — ВОЗ Рим, 25 марта 2020, 14:00 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в Италии должен прийтись на следующую неделю, 30 марта — 5 апреля, заявил в среду, 25 марта, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Здоровье Карантин для всех приезжих стал обязательным Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

Политика Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь начинают расти Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.