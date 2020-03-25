Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена.
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Владимир Путин
Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни.
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