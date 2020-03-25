Владимир Путин выступил с официальным обращением к жителям России. Приводим основные тезисы: - С 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к жителям страны.

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