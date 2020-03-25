Коронавирус

Первое альтернативное телевидениеПервое альтернативное телевидениеВладимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин выступил с официальным обращением к жителям России. Приводим основные тезисы: - С 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к жителям страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда09:48

«Самое безопасное сейчас — побыть дома»: Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей

Версия-Саратов09:47

Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и ввел нерабочую неделю

Башинформ09:35

Путин объявил выходную неделю и отложил голосование по Конституции

Политсовет09:46

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

Lenta.ru09:46

Путин из-за коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты

Sport24.ru09:28

Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

Реальное время09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

Собянин объяснил необходимость нерабочей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели.
Lenta.ru 13:33
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
OAnews 13:14
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
BFM.ru 15:37
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Происшествия

В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Авто

Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza

В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
SpeedMe 03:23
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК 15:59
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Футбол

Дзюбу насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21

Metaratings 10:52
Космос

Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров

Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров.
ТАСС 02:15
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия

Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
iXBT.com 18:15
Гаджеты

Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире

Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.
CNews 09:39
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева провела стрим с Джаредом Лето и позвала его на свое шоу

Актер и музыкант Джаред Лето пообщался в стриме с ведущими программы "Орел и Решка" Анастасией Ивлеевой, Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым.
Газета.Ru 06:17
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:06
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Армия и оружие

Военнослужащим США запретили покидать страну из-за коронавируса

Военнослужащим США запретили покидать страну в течение 60 дней.
РЕН ТВ 16:32
Общество

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное