Коронавирус
Первое альтернативное телевидениеВладимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин выступил с официальным обращением к жителям России. Приводим основные тезисы: - С 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к жителям страны.
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Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда09:48
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