Коронавирус

Мой город ЧебоксарыМой город ЧебоксарыПутин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 25 марта.
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Подробнее о событии

Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

ТАСС12:17

Путин из-за коронавируса объявил следующую неделю нерабочей

РИА Новости13:05

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

RT на русском09:34

Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Интерфакс10:08

Путин призвал россиян поберечь себя и остаться дома

Lenta.ru09:32
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
SpeedMe 05:38
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ 10:20
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Экономика

Банки разрешили уральцам временно не платить ипотеку из-за коронавируса. Как это сделать?

Владимир Путин сегодня рекомендовал банкам отсрочить платежи клиентов по кредитам и ипотеке, пока ситуация в стране не стабилизируется.
Екатеринбург Онлайн 10:57
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Известия 12:49
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Военное обозрение 11:01
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК 10:48
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль 09:30
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Авто

BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается

Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
За рулем 06:25
Политика

ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Взгляд.ру 10:54
Космос

В Китае рассказали о новой цели лунохода «Юйту-2»

Пекин, 22 марта 2020, 11:06 — REGNUM Китайские учёные надеются, что роверу «Юйту-2» удастся преодолеть ещё около 1,8 км на поверхности Луны и достичь базальтовой зоны, рассказал заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китая Ли Чуньлай.
REGNUM 22 марта в 04:06
Происшествия

В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
Вести.Ru 11:48
Авто

Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Автоновости дня вчера в 06:55
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