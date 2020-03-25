Коронавирус
Братская Студия ТелевиденияВладимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
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Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
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В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Общество
Студентов российских вузов отправят на каникулы
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Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
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Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
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Разработана модель, которая может если не предсказать, то объяснить поведение вирусов на перспективу.
Общество
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Общество
Принц Чарльз заразился коронавирусом
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Общество
Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом
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Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Финансы
Ставки по ипотеке начали стремительно повышаться в России
Кредитные учреждения России начали повышать ипотечные ставки Это связано с резким падением курса отечественной валюты.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
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Асахи симбун (Япония): Россия даже перенос Олимпиады использует в свою пользу. Когда речь идет о национальных интересах, Путин на уступки не идет (Asahi Shimbun)
16 марта администрация Путина объявила запрет на въезд иностранцев с 18 марта по 1 мая.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Авто
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Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
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Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ
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Игры
Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV
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Здоровье
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Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.