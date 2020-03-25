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Братская Студия ТелевиденияБратская Студия ТелевиденияВладимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
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