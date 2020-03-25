Коронавирус

iReactoriReactorПутин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин. По его словам, длинные выходные помогут снизить распространение новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать3,1K

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал решение сделать следующую неделю в России нерабочей

RT на русском15:35

Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

ТАСС12:17

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

РИА Новости09:25

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Путин объявил о нерабочей неделе в России

Lenta.ru09:26

Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Интерфакс10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие

На видео показали работу гаубицы «Мста-С»

Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
ГЛАС.RU 10:04
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

Гречка и сахар подорожали, заявил Росстат

Например, лук теперь стоит на 3,5% дороже. Морковь и картофель тоже повысились в цене, на 2,5% и 2,6%, соответственно.
Южный Федеральный 15:28
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
Здоровье

В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса

О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Orenburg.media 05:27
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Шоу-бизнес

Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей

После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Актуальные Новости 13:53
Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Технологии

Для лечения COVID-19 в Северной Африке могут начать использовать хлорохин

Алжир, 25 марта 2020, 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
REGNUM 03:11
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
ИА Новороссия 16:23
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Uznayvse.ru 06:56
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Наука

Кальмары перекодировали РНК вне пределов клеточного ядра

МедиаПоток 06:15
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное