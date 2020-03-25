Коронавирус
Мой город ЧебоксарыПутин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 25 марта.
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Футбол
Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»
Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле
33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
За нарушение карантина предлагают сажать на 7 лет
Законотворцы предлагают увеличить штраф за такие действия до 1 млн рублей, а если погибло два или более человека, то лишать свободы на 7 лет.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Здоровье
У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Политика
На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней
Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Здоровье
Назван особенный механизм заражения коронавирусом
Политика
Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции
Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Происшествия
В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Петербургские школьники вернутся к учебе 6 апреля
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что к обучению школьники вернутся 6 апреля - они получат дополнительную неделю каникул.
Космос
NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Политика
ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд
По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.