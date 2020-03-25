Коронавирус

Мой город ЧебоксарыМой город ЧебоксарыПутин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 25 марта.
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Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

ТАСС12:17

Путин из-за коронавируса объявил следующую неделю нерабочей

РИА Новости13:05

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

RT на русском09:34

Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Интерфакс10:08

Путин объявил о нерабочей неделе в России

Lenta.ru09:26
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Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»

Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
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Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com вчера в 10:45
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Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Вести.Ru 12:10
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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За нарушение карантина предлагают сажать на 7 лет

Законотворцы предлагают увеличить штраф за такие действия до 1 млн рублей, а если погибло два или более человека, то лишать свободы на 7 лет.
Время Бухгалтера 04:10
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В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Здоровье

У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Взгляд.ру 11:32
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Газета.Ru вчера в 10:46
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости 09:31
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Назван особенный механизм заражения коронавирусом

МедиаПоток 23 марта в 11:43
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Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции

Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
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Общество

Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус

МонаВиста вчера в 12:18
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Говорит Москва 12:54
Происшествия

В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:20
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

Петербургские школьники вернутся к учебе 6 апреля

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что к обучению школьники вернутся 6 апреля - они получат дополнительную неделю каникул.
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NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 11:20
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ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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