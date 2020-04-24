Коронавирус
АН Между строкПутин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Общество
Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам
Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований.
REGNUM 08:06
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Футбол
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс 13:25
Кино
Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино
Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
Здоровье
Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России
В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Космос
Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида
29 апреля ивановцы смогут полюбоваться полетом астероида. Но увидеть его можно будет в сильный телескоп при ясной погоде.
Известно.ру 12:02
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском вчера в 16:32
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Происшествия
Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии
Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии, подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ.
РИА Новости 11:06
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Общество
Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
RT на русском 13:20
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Происшествия
Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации
С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37