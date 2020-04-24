Коронавирус

АН Между строкАН Между строкПутин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели

Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков: для принятия решения о продлении режима самоизоляции есть время

Газета.Ru10:13

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

РИА Новости08:55

Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за COVID-19

ТАСС06:16

Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели

Коммерсантъ06:49

Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

НГС06:30

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Интерфакс06:28

Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

РБК06:52
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
1,2K
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
2
Политика

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
22
Общество

Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам

Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований.
REGNUM 08:06
3
Политика

Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
1
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
231
Общество

СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Футбол

В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс 13:25
Кино

Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино

Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
2
Здоровье

Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
28
Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
411
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,4K
Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
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Энергетика

Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
107
Космос

Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида

29 апреля ивановцы смогут полюбоваться полетом астероида. Но увидеть его можно будет в сильный телескоп при ясной погоде.
Известно.ру 12:02
67
Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
24
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Происшествия

Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии, подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ.
РИА Новости 11:06
1
Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
25
Общество

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
RT на русском 13:20
1
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
2,8K
Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
32
Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
97
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Политика

Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР

Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
2,7K
Общество

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
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Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
70
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,3K
Происшествия

Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации

С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
4
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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