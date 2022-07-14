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Путин обязал «Газпром» перечислить в бюджет 1,2 трлн руб. в виде НДПИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» обязана перечислить в бюджет дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ
Министерство финансов подготовило поправки к Налоговому кодексу о повышении НДПИ для «Газпрома», как писал «Ъ», в конце июня.
Коммерсантъ
5 июля разовое повышение налога для компании утвердила Госдума.
Коммерсантъ
В Минфине поясняли, что подобная фискальная мера обусловлена высокими ценами на газ в Европе.
Коммерсантъ

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Путин подписал закон, который увеличит НДПИ для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей
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Путин обязал «Газпром» перечислить в бюджет 1,2 трлн руб. в виде НДПИ
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