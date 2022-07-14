КоммерсантъПутин обязал «Газпром» перечислить в бюджет 1,2 трлн руб. в виде НДПИПрезидент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» обязана перечислить в бюджет дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).КоммерсантъМинистерство финансов подготовило поправки к Налоговому кодексу о повышении НДПИ для «Газпрома», как писал «Ъ», в конце июня.Коммерсантъ5 июля разовое повышение налога для компании утвердила Госдума.КоммерсантъВ Минфине поясняли, что подобная фискальная мера обусловлена высокими ценами на газ в Европе.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПутин подписал закон, который увеличит НДПИ для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублейРИА Новости12:43Путин повысил НДПИ для «Газпрома» на 1,248 триллиона за три месяца в 2022 годуПРАЙМ12:36«Газпром» заплатит в бюджет более триллиона дополнительных налоговПервый Севастопольский12:25Путин обязал «Газпром» перечислить в бюджет 1,2 трлн руб. в виде НДПИКоммерсантъ12:12Показать ещёОценить126Поделиться