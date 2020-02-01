Общество

Газета.RuГазета.RuВ России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

Родителей при разводе обяжут помогать ребенку с жильем. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, который опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ дает право заставить родителя через суд обеспечить ребенка жильем.
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Закон о праве детей на жилье после развода родителей назвали жизненно необходимым

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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

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Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

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Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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Происшествия

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
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Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

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РИА Новости 04:47
Экономика

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
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Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
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Головин опустился в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Сегодня стал известен список из десяти самых высокооплачиваемых игроков «Монегасков».
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Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
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Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом

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О приключениях бандикута Крэша выйдет мобильная игра

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Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
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Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
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Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы

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Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru вчера в 14:13
Спорт

Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor вчера в 17:47
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Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
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