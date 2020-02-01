Родителей при разводе обяжут помогать ребенку с жильем. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, который опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ дает право заставить родителя через суд обеспечить ребенка жильем.

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

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