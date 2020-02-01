Общество
Газета.RuВ России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе
Родителей при разводе обяжут помогать ребенку с жильем. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, который опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ дает право заставить родителя через суд обеспечить ребенка жильем.
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ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Пике прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Космос
В России создают телескоп для поиска инопланетян
В России создают телескоп для поиска инопланетян Новейшая разработка наших ученых поможет выявить в космосе иные цивилизации.
Авто
Россиянам выдадут более 50 тысяч льготных автокредитов в 2020 году
В 2020 году в России будет продано более 50 тысяч автомобилей по программам льготного автокредитования.
Политика
Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко
Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Общество
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Футбол
Головин опустился в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Сегодня стал известен список из десяти самых высокооплачиваемых игроков «Монегасков».
Происшествия
Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу
После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
Политика
Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Общество
Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
Политика
Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Спорт
Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика