Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики

Сфера культуры получит дополнительные меры господдержки, объявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры. Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.
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Владимир Путин
Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.
— Владимир ПутинНТВ 07:46
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил
 президент России Владимир Путин.
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