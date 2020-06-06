Политика
Газета.RuПутин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики
Сфера культуры получит дополнительные меры господдержки, объявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры. Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.
Читать в источнике
Оценить41
Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин.Коммерсантъ08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества посредством вакцинирования от коронавируса.
Компания вчера в 07:13
Политика
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском 13:36
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Здоровье
Новые правила посещения поликлиник ввели в Подмосковье
Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.
Evo-rus.com 02:29
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Армия и оружие
Ливийская армия перешла в контратаку в районе города Мисрата
ИА Красная Весна 15:58
Общество
RT показал фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Зори Табасарана 14:34
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06:42
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Общество
Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке
Москва 24 04 июня в 16:41
Футбол
«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»
В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
Советский спорт 12:21
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
Политика
Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.
News.ru 07:46
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
19 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии
В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии пострадали 19 человек, сообщил представитель районной службы скорой помощи.
Кавказский узел 14:14
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 12:08
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
Ferra 06:57
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Общество
В Китае оценили вкус российской колбасы
В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
Политика
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
РИА Новости 10:44