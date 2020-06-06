с чего всё началось

Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.

Сфера культуры получит дополнительные меры господдержки, объявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры. Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.

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Гаджеты Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства. 3

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Общество В Китае оценили вкус российской колбасы В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы». 347