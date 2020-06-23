Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыПутин: РФ не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом
Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
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Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно.
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Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК 16:37
Здоровье
Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее
В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Армия и оружие
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных
Российская газета 16:11
Политика
Путин отметил уникальные союзнические отношения России и Узбекистана
В Москве состоялась встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
РЕН ТВ 12:39
Общество
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие коронавируса в организме.
Комсомольская правда 16:28
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Общество
Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США
Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым
Актер и священнослужитель Иван Охлобыстин рассказал о мистическом подтексте смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает «Starhit».
Русская Планета 05:25
Происшествия
В Москве задержаны 30 участников «сходки» в Алтуфьево
Во время спецоперации на северо-востоке Москвы задержаны 30 участников криминальной "сходки", сообщают источники ТАСС.
Российская газета 16:52
Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Экономика
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Центробанк может снижать ключевую ставку без риска обесценивания зарплат и сбережений россиян.
Российская газета 07:00
Футбол
Гендиректор «Локомотива» рассказал о конфликте с Семиным
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о конфликте с экс-наставником команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 14:27
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
Авто
Количество предзаказов на Tesla Cybertruck превысило 650 000
За первую неделю после анонса, компания получила более 250 000 предзаказов на электромобиль, а к февралю общий объем заявок перевалил за 500 000.
Хайтек+ 05:46
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Энергетика
США похвалились, когда заместят в Польше российский газ
Энергетическая независимость Польши от российского газа будет преодолена в 2022 году, заявила официальный представитель аппарата президента США Дональда Трампа 23 июня, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:50
Биатлон
Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум
Болгарский биатлонист Красимир Анев поставил ультиматум Федерации биатлона Болгарии. Такой информацией делится новостное издание NEWS.ru.
CT news 10:27
Наука
Робот научился зашивать раны, посмотрев ролики с операциями
Алгоритм под названием Motion2Vec смог зашивать раны после обучения на видеороликах с действиями хирургов, сообщает 23 июня IT-портал TNW.
ИА Красная Весна 16:00
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Религия
РПЦ отстранила священника, который назвал храм Минобороны капищем
Русская православная церковь (РПЦ) отстранила от служения иеромонаха Иоанна (Курмоярова) за критику главного храма Минобороны РФ в Подмосковье.
URA.Ru 12:00
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК 06:54
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ 13:56
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль 15:08