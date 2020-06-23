Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно.

Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Путин: РФ не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом

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