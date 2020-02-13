Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
Читать в источнике
Комментировать42
Владимир Путин
У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
— Владимир ПутинREGNUM 09:11

Подробнее о событии

Турчак считает «единственно верной» позицию о неотчуждаемости территорий России

ТАСС11:48

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета отчуждать территории России

Lenta.ru08:49

Путин оценил идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий

РБК09:15

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

РИА Новости09:05

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Известия09:04

Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий

Российская газета09:01

В ОП поддержали идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

Взгляд.ру12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
REGNUM 17:35
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Политика

Путин обещает сохранить в России понятия «мама» и «папа»

NewsFrol 12:39
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
REGNUM 11:10
Политика

Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции

Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Sputnik Абхазия 12:25
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru 10:46
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания вчера в 09:19
Общество

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
ПРАЙМ 16:17
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 14:59
Происшествия

В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска

В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Rusvesna.su 04:22
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 11 февраля в 04:23
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Гаджеты

Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2

Lenta.ru 04:19
Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Известия 06:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Авто

Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet

Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
ГЛАС.RU 02:21
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Общество

В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
RT на русском 08:56
Футбол

В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Bookmaker-ratings.ru 07:53
Кино

Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике

Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
Piter.tv 11:55
Футбол

Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Спорт-Экспресс 12:15
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru 17:28
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Наука

В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Дни24 11 февраля в 08:23
Космос

Насколько опасен 2002 PZ39, который стремительно несется к Земле

Ученые утверждают, что 15 февраля в Землю может врезаться астероид. К Земле стремительно несется 2002 PZ39.
Вечерняя Москва 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное