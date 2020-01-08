Политика
REGNUMПутин рассказал об уникальности «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» является беспрецедентным и уникальным проектом, об этом 8 января он заявил во время церемонии открытия «Турецкого потока» в Стамбуле.
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Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу
Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена
Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Происшествия
Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге
Авто
Genesis показал, как будет выглядеть первый кроссовер бренда
Бренд Genesis опубликовал первые официальные изображения кроссовера GV80 – первого автомобиля класса SUV в истории премиального подразделения Hyundai.
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Хоккей
10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Наука
Лучшее за год. Август
Что заставляет сомневаться в виновности главного «подозреваемого» в вымирании динозавров, из-за чего могло начаться глобальное потепление более 60 млн лет назад, а также при чем тут Шива и шведские лестницы — в нашем материале .
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Шоу-бизнес
Милла Йовович набрала более 20 килограммов
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
Как заявил РИА Новости Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, это может произойти, если впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) мирно передаст оставшиеся районы Триполи "законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)".
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Транспорт
Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД
Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.
Происшествия