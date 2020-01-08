Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал об уникальности «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» является беспрецедентным и уникальным проектом, об этом 8 января он заявил во время церемонии открытия «Турецкого потока» в Стамбуле.
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