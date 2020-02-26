Политика
ИзвестияПутин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям. Об этом он заявил 26 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.
Читать в источнике
Оценить76
У нас в законе напрямую раньше о детях так не говорилось. Но с учётом демографических проблем это вполне обосновано, хотя бы исходя из того, что в традициях народов России было особое, бережное отношение к детям. Мне кажется, если это будет отображено — это будет правильно.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Игры
На Amazon появилась страница ПК-версии Horizon Zero Dawn
Во французском отделении магазина Amazon появилась страница игры Horizon Zero Dawn для персональных компьютеров.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус через свой аккаунт в Twitter.
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки география распространения коронавируса значительно расширилась.
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Кино
Лоза иронично высказался о популярности актера Петрова
Происшествия
Обыски в мэрии Миасса связаны с необоснованными тратами чиновников
Возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Обыски связаны с контрактом на коммунальные работы.
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов посмотревшему все части «Форсажа»
Yonkers Honda заплатит 900 долларов человеку, который посмотрит все восемь фильмов "Форсаж", а также спинофф "Хоббс и Шоу".
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз отреагировала на обвинения в блефаропластике
36-летняя актриса Дарья Мороз в своем микроблоге ответила на многочисленные обвинения со стороны подписчиков.
Общество
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.