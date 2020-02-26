У нас в законе напрямую раньше о детях так не говорилось. Но с учётом демографических проблем это вполне обосновано, хотя бы исходя из того, что в традициях народов России было особое, бережное отношение к детям. Мне кажется, если это будет отображено — это будет правильно.

Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям. Об этом он заявил 26 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.

Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

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