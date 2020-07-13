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Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.В источнике
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Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Интерфакс02:57

Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах

ТАСС03:40

Путин рассказал о смертности от коронавируса в России

РИА Новости03:07

Путин о ситуации с COVID-19 в России

RT на русском07:00

Путин рассказал о летальности от коронавируса в России

Народные новости02:51

Путин: В РФ летальность от коронавируса в разы ниже, чем в Европе

РЕН ТВ02:49

Путин оценил ситуацию со смертностью от коронавируса в России

Известия02:49
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Профиль05:02
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У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

В Москве у СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов, которые пришли в понедельник устроить встречу в поддержку бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене.
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс07:11
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Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru03:22
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости11 июля в 08:26
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Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК07:35
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