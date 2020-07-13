Политика Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края. 294

Здоровье В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 2K

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Шоу-бизнес Мать рэпера Тимати негативно высказалась об Анастасии Решетовой Поклонники давно заметили, что Симона Юнусова и Анастасия Решетова даже не подписаны на странички друг друга в социальной сети Instagram, что и сочли свидетельством напряженных отношений между ними.

Шоу-бизнес Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.

Общество Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram. 261

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Здоровье 218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Общество Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье. 275

Наука Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности. 1

Общество В России создали новый легкий броневик «Стрела» Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.

Экономика Зарплатный фонд в Новосибирской области сократился на 7% Динамика замедлилась до минимальных 0,8% лишь в весной кризисного 2009 года (с учетом пиковой инфляции того периода реальный зарплатный фонд существенно сократился), но затем рост вновь ускорился, хотя темпы стали более умеренными.

Футбол Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака» В матче между футбольным командами «Спартак» и «Сочи» произошел очень спорный момент, когда в штрафной зоне форварда первой команды «срубил» вратарь, не успевая за ним.