Коронавирус
RT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Здоровье
В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом
Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Наука
В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские ученые, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com 01:40
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Мать рэпера Тимати негативно высказалась об Анастасии Решетовой
Поклонники давно заметили, что Симона Юнусова и Анастасия Решетова даже не подписаны на странички друг друга в социальной сети Instagram, что и сочли свидетельством напряженных отношений между ними.
Актуальные Новости вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Здоровье
218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:53
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Наука
Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось
Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности.
Индикатор 03:41
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
Общество
В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.
ТАСС 04:28
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 11 июля в 13:50
Экономика
Зарплатный фонд в Новосибирской области сократился на 7%
Динамика замедлилась до минимальных 0,8% лишь в весной кризисного 2009 года (с учетом пиковой инфляции того периода реальный зарплатный фонд существенно сократился), но затем рост вновь ускорился, хотя темпы стали более умеренными.
Infopro54 02:37
Общество
Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19
Российская газета 05:34
Футбол
Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»
В матче между футбольным командами «Спартак» и «Сочи» произошел очень спорный момент, когда в штрафной зоне форварда первой команды «срубил» вратарь, не успевая за ним.
CT news 03:56
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Энергетика
Мировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Гаджеты
Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей
Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 02:27
Наука
Плацебо может избавлять пациентов от хронических болей
Страдающих хроническими болями пациентов плацебо может избавить от мучений пациентов.
МедиаПоток вчера в 05:04
Здоровье
Сразу в 12 районах Омской области нашли новых заболевших коронавирусом
В основном COVID-19 заболевают в Омске (67 человек), но и в районах есть очаги заражений.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:28