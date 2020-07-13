Коронавирус
RT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Российская газета 01:04
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Музыка
Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы
Звезда 90-х певец Андрей Губин впервые за долгие годы исполнил свои хиты перед публикой. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления.
Известия вчера в 20:51
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении
«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки, точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
RT на русском 01:46
Наука
Плацебо может избавить пациентов от хронических болей
В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз.
Замана вчера в 11:04
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
В России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Политика
СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга.
Smolnarod.ru 02:03
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
Рэпер Элджей похвалился подарком на день рождения. Его жена Настя Ивлеева подарила молодому человеку часы за 7 млн рублей.
Невские Новости вчера в 21:45
Экономика
Аграрии получат отсрочку платежей по льготным кредитам
Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции смогут на год продлить ранее взятый льготный краткосрочный кредит, срок которого истекает в 2020 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Коммерсантъ 01:55
Политика
Путин: в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:04
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Журналист Марк Эпископос заявил, что ближайшее время бомбардировщик и ракетоносец Ту-22М3М может быть доставлен в Крым.
Территория новостей 02:51
Общество
89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек.
Kursk.com 02:52
Происшествия
Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»
Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59