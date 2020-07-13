Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Путин оценил летальность от коронавируса в России

RT на русском02:53

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Комсомольская правда02:59

Путин оценил ситуацию с летальностью от коронавируса в России

Rambler News Service02:56

Путин раскрыл данные по смертности от коронавируса в России

URA.Ru03:02

Путин: В РФ летальность от коронавируса в разы ниже, чем в Европе

РЕН ТВ02:49

Путин оценил ситуацию со смертностью от коронавируса в России

Известия02:49

Путин: работа по строительству и ремонту трасс должна быть продолжена

РИА Новости02:53
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Российская газета 01:04
33
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
172
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,8K
Музыка

Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы

Звезда 90-х певец Андрей Губин впервые за долгие годы исполнил свои хиты перед публикой. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления.
Известия вчера в 20:51
7
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

РИА Новости 02:13
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Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении

«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки, точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
RT на русском 01:46
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Наука

Плацебо может избавить пациентов от хронических болей

В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз.
Замана вчера в 11:04
19
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Экономика

В России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
48
Политика

Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
3
Политика

СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга.
Smolnarod.ru 02:03
20
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
34
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
15
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

Рэпер Элджей похвалился подарком на день рождения. Его жена Настя Ивлеева подарила молодому человеку часы за 7 млн рублей.
Невские Новости вчера в 21:45
47
Экономика

Аграрии получат отсрочку платежей по льготным кредитам

Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции смогут на год продлить ранее взятый льготный краткосрочный кредит, срок которого истекает в 2020 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Коммерсантъ 01:55
Политика

Путин: в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:04
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,2K
Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
1
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
137
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
21
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
18
Происшествия

Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе

Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
19
Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
50
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

Журналист Марк Эпископос заявил, что ближайшее время бомбардировщик и ракетоносец Ту-22М3М может быть доставлен в Крым.
Территория новостей 02:51
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Общество

89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки

На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек.
Kursk.com 02:52
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Происшествия

Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»

Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59
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