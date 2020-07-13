Коронавирус
RT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Политика
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Здоровье
В Волгоградской области инфекционки справляются с наплывом пациентов
В Волгоградской области стартовал новый этап возвращения медучреждений к обычному режиму работу.
Волжский.ру 08:19
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Кино
В сети прошла премьера фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
Piter.tv 02:46
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Общество
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Футбол
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:27
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
Армия и оружие
Представитель Bellingcat раскрыл детали «расследования» по делу MH17
Уточнил технологию расследования член группы Bellingcat Элиот Хиггинс.
Политическая Экспертиза 07:04
Технологии
Мировые расходы на ИТ снова начнут расти уже в будущем году
Как известно, компания Gartner опубликовала уточненный прогноз мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в текущем году, согласно которому эти расходы сократятся на 7,3% и составят 3,5 млрд долларов.
iXBT.com 05:05
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47. В инфекционном госпитале умерла 64-летняя жительница Вятскополянского района.
Эхо Москвы в Кирове 03:10
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин решил провести выходные с детьми от Юлии Барановской
Известный российский футболист Андрей Аршавин, которого в последнее время часто обвиняли в разгульном образе жизни и полном отсутствии желания общаться с собственными детьми, выполнять свои отцовские обязанности, неожиданно вышел в свет с наследниками.
ГлобалМСК.ру 06:33
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23