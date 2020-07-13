Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Путин оценил ситуацию со смертностью от коронавируса в России

Известия02:49

Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах

ТАСС03:40

Путин рассказал о смертности от коронавируса в России

РИА Новости03:07

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Интерфакс02:57

Путин рассказал о летальности от коронавируса в России

Народные новости02:51

Путин: В РФ летальность от коронавируса в разы ниже, чем в Европе

РЕН ТВ02:49

Путин о ситуации с COVID-19 в России

RT на русском07:00
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
38
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,5K
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Происшествия

Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко

REGNUM 07:04
8
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
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Политика

СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Здоровье

В Волгоградской области инфекционки справляются с наплывом пациентов

В Волгоградской области стартовал новый этап возвращения медучреждений к обычному режиму работу.
Волжский.ру 08:19
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Кино

В сети прошла премьера фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
Piter.tv 02:46
Армия и оружие

Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400

Piter.tv 05:27
2
Общество

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
4
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
32
Футбол

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:27
2
Происшествия

Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
2
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
82
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
112
Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
11
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
354
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,7K
Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
6
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Профиль 05:02
713
Армия и оружие

Представитель Bellingcat раскрыл детали «расследования» по делу MH17

Уточнил технологию расследования член группы Bellingcat Элиот Хиггинс.
Политическая Экспертиза 07:04
Технологии

Мировые расходы на ИТ снова начнут расти уже в будущем году

Как известно, компания Gartner опубликовала уточненный прогноз мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в текущем году, согласно которому эти расходы сократятся на 7,3% и составят 3,5 млрд долларов.
iXBT.com 05:05
Здоровье

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47. В инфекционном госпитале умерла 64-летняя жительница Вятскополянского района.
Эхо Москвы в Кирове 03:10
1
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин решил провести выходные с детьми от Юлии Барановской

Известный российский футболист Андрей Аршавин, которого в последнее время часто обвиняли в разгульном образе жизни и полном отсутствии желания общаться с собственными детьми, выполнять свои отцовские обязанности, неожиданно вышел в свет с наследниками.
ГлобалМСК.ру 06:33
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
21
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