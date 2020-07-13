Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.

Путин оценил летальность от коронавируса в России

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