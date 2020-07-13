Коронавирус
RT на русскомПутин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.
Коммерсантъ 04:24
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
Тренировка Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе
На флоте рассказали, что тренировка состоялась в районе Финского залива, к ней были привлечены порядка 20 кораблей и катеров нового поколения, которым предстоит в день парада пройти по Неве.
Политическая Экспертиза вчера в 10:45
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Общество
Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 млрд рублей
Жительница Самары получила от местного энергосбыта счет за тепло за месяц на 30 млрд рублей.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Политика
В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть
Решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, обратив внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации.
РИА Новости 03:14
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
Происшествия
СК предъявил новое обвинение красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю предъявило обвинение в руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК) бизнесмену Анатолию Быкову.
Медиазона 04:28
Кино
Выход фильма по Monster Hunter перенесли на 2021 год
Cyber.sports.ru 11 июля в 12:40
Общество
Саратовцам разрешат шуметь по ночам дольше и уменьшат штрафы за шум
Депутат рассказала, что предлагает отодвинуть время, когда запрещено шуметь, на более поздний час в пятницу, субботу и праздничные дни, а также незначительно уменьшить штрафы для бизнеса.
FreeNews-Volga 02:14
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Происшествия
На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку
РИА Новости 02:40
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com вчера в 01:32
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Предприятиям Чукотки будут компенсированы затраты на дезинфекцию
Порядка 250 организаций Чукотки получили право компенсировать затраты на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и проведение дезинфекции во время эпидемии коронавируса, 8 июля заявила пресс-служба правительства округа.
ИА Красная Весна 10 июля в 11:01
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан
Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева дала отпор злопыхателям после обвинений в алкоголизме
Телеведущая дала отпор хейтерам после обвинения в алкоголизме.
Актуальные Новости вчера в 13:57
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Происшествия
В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России выехали на место падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Ведомости вчера в 23:01
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38