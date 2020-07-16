с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной. Эти слова прозвучали на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Общество Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 797

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Происшествия Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. 31

Общество В Дагестане образовано новое министерство Министерство промышленности и энергетики Дагестана переименовывается в министерство промышленности и торговли.

Политика Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования "Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. 352

Общество Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. 22

Экономика Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд На закрытии торгов в среду, 15 июля, ADS HeadHunter стоили $20,5 за штуку, капитализация составляла $1,025 млрд.

Политика На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 133

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. 15

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 823

Армия и оружие ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США Ранее в ДНР сообщили, что 13 июля группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил ДНР в районе населенного пункта Зайцево на окраине Горловки. 64