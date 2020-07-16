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Lenta.ruПутин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной. Эти слова прозвучали на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
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«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Свободная Пресса08:34
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Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса
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