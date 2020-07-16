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Lenta.ruLenta.ruПутин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной. Эти слова прозвучали на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — сказал
 глава государства в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет

Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
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Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования

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В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
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Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
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Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

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«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
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Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединяют усилия перед выборами главы Белоруссии

Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединяют усилия перед выборами президента Белоруссии - пресс-служба штаба Бабарико.
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ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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