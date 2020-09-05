Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями
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Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.В источнике
Конечно, сработало! Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили удары коронавирусной инфекции.
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Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли «не пропустить удары» коронавируса
Комсомольская правда04:47