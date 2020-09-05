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RT на русском
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.В источнике
Владимир Путин
Конечно, сработало! Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили удары коронавирусной инфекции.
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РИА Новости

Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями

РИА Новости05:03
Коммерсантъ

Путин оценил практику расширения губернаторских полномочий во время пандемии

Коммерсантъ05:02
Российская газета

Путин назвал ключевой вопрос в противодействии коронавирусу

Российская газета04:28
Комсомольская правда

Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли «не пропустить удары» коронавируса

Комсомольская правда04:47
ТАСС

Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли справиться с коронавирусом в России

ТАСС04:46
Известия

Путин оценил практику передачи дополнительных полномочий губернаторам

Известия04:37
RT на русском

Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

RT на русском04:55

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