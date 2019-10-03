Бытует мнение, что государственные телеканалы выставляют украинский народ и всю страну в негативном свете. Если это так, то это неправильно.

Путин напомнил, что российские телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику. По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Шоу-бизнес Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Общество Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты» На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Происшествия В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома Игоря Шамина за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей, сообщил в четверг РИА Новости защитник Шамина, руководитель общественной организации "Домик детства" Антон Рубин.

Кино В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Гаджеты В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков «В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.