Политика
РБКПутин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Путин напомнил, что российские телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику. По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
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Путин - российским телеканалам: «Не нужно выставлять Украину в невыгодном свете»
Комсомольская правда13:44
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Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru 11:52
Политика
Главы ЛНР и ДНР призвали Зеленского к прямому диалогу
Пушилин и Пасечник призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия.
ФАН вчера в 03:58
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Культура
Москвичи прощаются с режиссером Марком Захаровым
В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым.
МИР 24 01 октября в 03:29
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Футбол
Капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 скончался в 31 год
Промис был капитаном олимпийской сборной Нигерии на Играх-2008 в Пекине, которая выиграла серебро. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей.
Матч ТВ 15:51
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском 09:23
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
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Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Автоспорт
Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM
Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.
Город+ 08:29
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются.
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Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
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Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Футбол
Джорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»
Евро-футбол.ру 15:18
Армия и оружие
В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»
Военное обозрение вчера в 10:41
Армия и оружие
Боевики устроили кровавую акцию устрашения в сирийском Идлибе
По имеющимся данным, инцидент произошел в поселении Эль-Шейх-Дамс в южной части провинции Идлиб.
Новостной фронт вчера в 07:46