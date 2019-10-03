Путин напомнил, что российские телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику. По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

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