Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать732

Подробнее о событии

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газета12 декабря в 10:03

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвы12 декабря в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Денег что-то многовато

Вечерняя Москвавчера в 07:28

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия вчера в 20:52
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 12 декабря в 14:13
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета вчера в 00:29
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество

Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Газета.Ru вчера в 21:25
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

В Забайкалье игравшая на бирже учительница лишилась 700 тысяч рублей

Мошенники обманули 46-летнюю учительницу из поселка Куанда Забайкальского края более чем на 700 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:34
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews вчера в 06:50
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском вчера в 05:30
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 12 декабря в 05:39
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин возвращается на сцену

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
НТВ вчера в 10:27
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Известия вчера в 18:59
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:39
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Кто останется без пенсий в начале января 2020 года

В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.
Live24 12 декабря в 08:07
Кино

В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Piter.tv вчера в 08:45
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 04:33
Политика

В США приняли резолюции о геноциде армян

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян, которая была принята единогласно, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 12 декабря в 17:43
Происшествия

У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег

Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
РБК вчера в 22:53
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век вчера в 06:50
Футбол

Моуринью предупредил Орье вести себя по отношению к нему подобающе

Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Матч ТВ вчера в 21:30
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
РИА Новости вчера в 22:50
Космос

В России модернизировали приемник излучения для «Спектра-УФ»

«Спектр-УФ» является совместным российско-германо-испанским проектом, в результате которого на орбите Земли должен будет оказаться один из самых совершенных инструментов для наблюдения за небом и звездами – ультрафиолетовый телескоп, способный принимать излучение в диапазоне длин волн 10-310 нм.
Faktom 12 декабря в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное