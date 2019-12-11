Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03
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Опубликовали полную информацию о «Русском Прадо» от УАЗ

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Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны

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