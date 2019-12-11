Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Вечерняя Москва07:28

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

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РИА Новости11 декабря в 21:11

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РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

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Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
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Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
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Российский боксер Чудинов победил Н’Жикама и завоевал титул WBA Gold

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Медики рассказали, какую воду надо пить для снижения давления

Как поясняют медики, калий выводит излишки воды из почек, восстанавливая баланс натрия.
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По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Верка Сердючка спела новую песню

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Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

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Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
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ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости вчера в 08:26
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В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
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