Экономика
Lenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей
ТАСС11 декабря в 14:14
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