Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.

Политика Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса "В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Футбол Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.

Музыка Верка Сердючка спела новую песню Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.

Политика Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.