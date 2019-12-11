Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Что-то многовато

Российская газета10:03

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News.ru06:47

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14

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Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБКвчера в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:41, Ашберн
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