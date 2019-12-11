Экономика
Lenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:24, Ашберн
Политика
В бундестаге прокомментировали высылку немецких дипломатов из России
Берлину стоит занять конструктивную позицию и не идти на конфронтацию с Москвой из-за убийства гражданина Грузии в Германии, заявил официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, комментируя высылку немецких дипломатов из РФ.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Происшествия
В Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Политика
Саммит ЕС достиг соглашения по климату
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.
Армия и оружие
США заявили о неготовности участвовать в гонке вооружений
Россия продолжает разрабатывать ядерные вооружения, однако это не повод начинать гонку вооружений, заявил журналистам заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США вице-адмирал Дэвид Крити.
Экономика
Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Экономика
Дмитрий Медведев выделил Омской области еще 90 млн рублей
В приложении к документу отмечается, что Новосибирская область получит трансферт 105 млн 480 тыс. 800 рублей, а Омская область — 89 млн 895 тыс. 600 рублей.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
Ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков
Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Наука
Российские ученые проверили на прочность протезированный таз
Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Технологии
Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе
Проще говоря, "расчищать" частоты, чтобы операторы могли строить свои 5G сети / Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".