Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.

Политика В бундестаге прокомментировали высылку немецких дипломатов из России Берлину стоит занять конструктивную позицию и не идти на конфронтацию с Москвой из-за убийства гражданина Грузии в Германии, заявил официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, комментируя высылку немецких дипломатов из РФ.

Политика Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.

Футбол Определились все участники плей-офф Лиги Европы Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.

Политика Саммит ЕС достиг соглашения по климату Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.

Армия и оружие США заявили о неготовности участвовать в гонке вооружений Россия продолжает разрабатывать ядерные вооружения, однако это не повод начинать гонку вооружений, заявил журналистам заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США вице-адмирал Дэвид Крити.

Экономика Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.

Политика Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.

Экономика Дмитрий Медведев выделил Омской области еще 90 млн рублей В приложении к документу отмечается, что Новосибирская область получит трансферт 105 млн 480 тыс. 800 рублей, а Омская область — 89 млн 895 тыс. 600 рублей.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Армия и оружие ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Политика Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400 Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

Наука Российские ученые проверили на прочность протезированный таз Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.

Общество Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.