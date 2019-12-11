Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Что-то многовато

Российская газета10:03

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвы05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новостивчера в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русскомвчера в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБКвчера в 14:53

Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей

News.ru06:47
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:24, Ашберн
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Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
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«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
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Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30

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Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Саммит ЕС достиг соглашения по климату

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.
ТАСС 19:32
Армия и оружие

США заявили о неготовности участвовать в гонке вооружений

Россия продолжает разрабатывать ядерные вооружения, однако это не повод начинать гонку вооружений, заявил журналистам заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США вице-адмирал Дэвид Крити.
Известия 21:09
Экономика

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.
РБК 21:00
Гаджеты

У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность

Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Игромания.ру вчера в 07:41
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Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Телеканал 360° 10:15
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Экономика

Дмитрий Медведев выделил Омской области еще 90 млн рублей

В приложении к документу отмечается, что Новосибирская область получит трансферт 105 млн 480 тыс. 800 рублей, а Омская область — 89 млн 895 тыс. 600 рублей.
БК55 06:04
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Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 20:10
Футбол

Ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.
Бомбардир.ру 14:54
Гаджеты

Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

Игромания.ру вчера в 09:12
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 11:50
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В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
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Наука

Российские ученые проверили на прочность протезированный таз

Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
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Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
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Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

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Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Проще говоря, "расчищать" частоты, чтобы операторы могли строить свои 5G сети / Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".
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